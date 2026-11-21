Днём 21 ноября 2026 года в бассейне «Дельфин» в Хабаровске произошла утечка хлора. В больницы доставили троих детей и семерых взрослых, сообщили в краевом минздраве. Ранее Следственный комитет сообщал о восьми пострадавших.

Детей госпитализировали в краевую детскую больницу имени А. К. Пиотровича. Врачи оценили их состояние как средней тяжести. Один из взрослых находится в реанимации городской больницы, остальные шестеро — в отделении токсикологии. По данным СК, жизни пострадавших ничто не угрожает.

По данным следствия, в бассейне вышла из строя подстанция подачи хлора. Следователи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Краевая прокуратура проверяет, соблюдались ли в бассейне санитарные нормы. В гробовом молчании. Суд вынес приговор о гибели пятерых подростков в сауне Подробнее

Тренер спасла 20 детей и получила медаль от президента РФ

Это не первый случай за последние годы, когда в результате утечки хлора пострадали дети. В сентябре 2020 года в Петербурге отравились семь детей.

Ещё один вопиющий случай произошёл в Пензенской области в бассейне города Нижний Ломов в 2021 году. Причина произошедшего, на первый взгляд, кажется невероятной. Сотрудник бассейна, который, по версии следствия, находился в состоянии алкогольного опьянения, влил в фильтровальное оборудование с хлором не предусмотренную для этого кислоту, что привело к химической реакции и испарению хлора в воздух. Через вентиляцию испарения попали в бассейн. Тогда парами хлора отравились 20 детей. Тренер Елена Демина с помощью неравнодушных людей экстренно организовала транспортировку подопечных в больницу.

«Дети уже были у бортика, они сильно кашляли, их тошнило. Я начала всех выводить из бассейна, без шлепок в раздевалку. Времени было мало, накидывали на плечи первую попавшуюся одежду. Сама не чувствовала ничего — была одна мысль: спасти детей! Начала звонить в скорую. Вызвала, но побоялась, что пока врачи доедут, состояние детей ухудшится. Решила действовать сама: помню, что мужчина, отец детей, ещё один парень, занимавшийся рядом в тренажёрном зале, посадили ребятишек в автомобили и повезли их к врачам», — рассказала педагог. «Волна» с хлором. Как тренер ДЮСШ спасла детей от отравления Подробнее

За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных ситуациях президент РФ наградил Елену Демину медалью «За спасение погибавших».

Сотруднику бассейна, по вине которого произошёл несчастный случай, суд назначил штраф 90 тысяч рублей.