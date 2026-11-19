Крымский мост вновь подвергся атаке со стороны ВСУ. Проводится оценка причиненного ущерба. Власти региона сообщили о приостановке движения по мосту. Aif.ru собрал подробности.

Крымский мост подвергся атаке ночью

В ночь на четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о новой атаке ВСУ на Крымский мост.

«В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Все ответственные службы находятся на рабочих местах», - написал он в своем канале в мессенджере «Макс».

Минтранс РФ объявил о приостановке движения поездов по Крымскому мосту из-за атаки. По данным министерства, в результате происшествия никто не пострадал.

Аксенов сообщил о проведении оценки причиненного атакой ущерба.

Глава Крыма призвал жителей региона доверять только официальным источникам информации и воздержаться от распространения непроверенных сведений.

ВСУ атаковали Крымский мост трижды за неделю

Атака на Крымский мост минувшей ночью стала третьей с начала недели. В ночь на 17 ноября мост подвергся удару украинских беспилотников. Предыдущей ночью дроны ВСУ также атаковали его инфраструктуру.

В результате ударов никто не пострадал. Получили повреждения элементы мостовых конструкций. Атаки стали причиной приостановки автомобильного и железнодорожного движения по мосту.

СК возбудил уголовное дело о теракте по факту атак на Крымский мост.

В атаках на Крымский мост обнаружен след НАТО

При атаках на Крымский мост могли быть применены ракеты Ruta, производства Нидерландов. Об использовании этих ракет для ударов по мосту в ночь на 17 ноября сообщили компания-разработчик и Владимир Зеленский.

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил в беседе с aif.ru, что эти ракеты не способны причинить серьезный ущерб мосту. ВСУ могли использовать их лишь для того, чтобы отвлечь системы ПВО.

Эксперт рассказал об ответе РФ на удары по Крымскому мосту

ВС РФ могут ответить на атаки на Крымский мост нанесением ударов по используемым ВСУ мостам на Украине, заявил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, в частности, целями российских ударов могут стать мосты через Днепр, а также транспортные тоннели на западе Украины. Дандыкин отметил, что поражение этих объектов приведет к осложнению поставок вооружений, топлива и боеприпасов для ВСУ.