Ракета Ruta, об использовании которой для ударов по Крымскому мосту заявлял Владимир Зеленский и компания-разработчик из Нидерландов Destinus, могла быть применена только в качестве отвлекающего ресурса для ПВО, она не могла нанести серьезный ущерб мосту. Об этом в эксклюзивном комментари aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

ВСУ били по Крымскому мосту 17 ноября якобы семью ракетами Ruta, утверждает их разработчик, голландская компания Destinus. Владимир Зеленский также заявил, что Ruta использовалась для ударов.

«Масса боевой части ракеты Ruta около 150 кг. У них круговое вероятное отклонение и точность 15 метров. Значит, даже если бы их запустили в количестве 7-9 штук, как говорит владелец компании, то с точностью даже 15 метров в одну и ту же точку не попасть, как и в саму опору. И даже если они применяли эти дроны Lord, тоже компании Destinus, то у них боевая нагрузка 25 кг, это ни о чем, выбоина в асфальте. Да и 150 кг - это тоже выбоина в асфальте, удар такой силы не сместит опору», — отметил Кнутов.

Эксперт добавил, что первые модификации ракеты Ruta точно не могли быть использованы для удара по Крымскому мосту.

«Первые модификации никак не подходят для ударов. Я допускаю, что Ruta и дроны Lord были использованы для отвлечения ПВО, а удар наносился именно ракетой "Фламинго". Почему? Потому что боевая часть одна тонна, плюс они сделали видеокамеру с выходом на терминалы Starlink», — уточнил Кнутов.

Он считает, что владелец компании Destinus взял ответственность за удары на себя по той причине, что в Киеве опасаются, что вопрос об использовании Starlink для ударов по территориям РФ будет поднят на встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом.

«ВСУ использовали терминал Starlink для удара по гражданскому объекту - мосту в Крым, по которому военные грузы не перевозились вообще. А значит, будет скандал. Судя по тем видео, что есть в сети, по мосту был нанесен удар ракетой "Фламинго". К тому же, украинцы доработали незаконное подключение к терминалу Starlink, нарушили запрет Маска, и нанесли удар. Поэтому голландцев попросили взять на себя ответственность, чтобы Илон Маск снова не наехал на киевский режим», — подытожил Кнутов.