После ударов ВСУ по Крымскому мосту Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В эксклюзивном комментарии aif.ru юрист Иван Соловьёв объяснил, кто может стать фигурантами по этому делу, как будут устанавливать заказчиков и чем рискуют поставщики вооружений.

Дело о теракте: что установит следствие

Юрист Иван Соловьёв в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, какие следственные мероприятия будут выполнены по уголовному делу.

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«В рамках возбуждённого уголовного дела будут проведены соответствующие экспертизы, будет получена вся информация о том, какими средствами была проведена террористическая атака, а также будет выясняться, по чьему приказу это было сделано, кто к этому причастен и какие средства использовались для того, чтобы все это осуществить», — сказал он.

Заочный приговор и международный розыск

Соловьев объяснил, что будет установлен круг подозреваемых, кто мог отдать приказ об атаке на Крымский мост.

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«Соответственным образом будет выясняться их причастность к отдаче этого преступного приказа. После этого будет дана процессуальная оценка. Если этот человек уже осуждён, то дополнено новым обвинением, если не был, то соответствующее обвинение должно быть предъявлено ему. Такой человек уведомляется о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Не исключаю, что подозреваемые потом могут стать обвиняемыми и может быть вынесен и заочный приговор со всеми правовыми последствиями, с объявлением в международный розыск и с ордером соответствующим, который даётся международной полицейской организации», — уточнил Соловьёв.

Кто может оказаться соучастником

Юрист Иван Соловьёв объяснил, что к ответственности по уголовному делу о теракте могут привлечь поставщиков вооружений.

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«Если поставщик вооружений или связи знал и целенаправленно поставлял свою продукцию, свои услуги для совершения террористического акта, понимал, для чего будет использовано, то у него был умысел на соучастие. В таком случае необходимо будет искать соответствующих лиц, которые были к этому причастны. Если же исполнитель террористического акта сам разрабатывал или вводил в заблуждение относительно того, как он будет использовать связь или ещё что-то, то это другой вопрос», — сказал он.

Ключевой критерий здесь — умысел: если поставщик знал, для чего поставляет продукцию, и целенаправленно передавал её для совершения теракта, он становится соучастником.

Хроника атак ВСУ и ответ

16 и 17 ноября украинские вооружённые формирования атаковали Крымский мост с использованием беспилотников, в результате чего повреждены конструкции. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что в ответ на атаку по Крымскому мосту российская сторона может нанести удары по всем мостам через Днепр, кроме того, приоритетной может стать цель на западе Украины.

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Показательно, что это не первый подобный эпизод: по делу о подрыве Крымского моста в 2022 году восьмерых фигурантов приговорили к пожизненному заключению с отбыванием части срока в тюрьме и колонии особого режима, а также к взысканию 7 млрд рублей. По эпизоду 2023 года заочно предъявили обвинение организатору по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. За публичные призывы к терроризму дали 5 лет 6 месяцев, а за оправдание терроризма — от 3 до 11 лет. Иными словами, правовая практика по этому объекту уже наработана, и новое дело встраивается в неё как продолжение.

Новое уголовное дело о теракте после ударов по Крымскому мосту 16 и 17 ноября — это не только юридический, но и политический сигнал: следствие будет устанавливать и исполнителей, и заказчиков, а поставщики вооружений и связи могут стать соучастниками, если будет доказан их умысел. Параллельно военные эксперты говорят о возможном ответе по мостам через Днепр и целям на западе Украины, что делает ситуацию ещё более накалённой.