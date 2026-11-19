В результате серии ударов российской армии в Киевской области были уничтожены склады с безэкипажными катерами, которые могли быть использованы для атаки Крымского моста, а также живая сила ВСУ. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее военные паблики сообщили о налете «Гераней» на объекты, обеспечивающие функционирование ВСУ, в населенных пунктах вблизи Киевского водохранилища — взрывы прогремели в Лютеже и Новых Петровцах.

«Днепровский бассейн — это зона, где разрабатывались и откуда отправлялись к Чёрному морю беспилотные катера. Там несколько ударных баз уже было уничтожено. Поэтому сейчас могли ударить по складам с БЭКами и запчастями к ним. Возможно, что катера готовили для атаки Крымского моста», — отметил эксперт.

По его словам, целью ударов была и энергетическая инфраструктура: «Вся гладь Днепра — это практически теплоэлектроцентрали, которые занимаются выработкой энергии, особенно тепла. Поэтому удары были направлены и на нарушение работы данных объектов».

Кроме того, по мнению Матвийчука, в Киевской области могла быть уничтожена живая сила ВСУ, которую готовили к отправке в зону боевых действий.

«Живая сила противника может везде сейчас дислоцироваться. Сейчас Украина — это огромнейший лагерь, похожий на цыганский табор, происходит постоянное перемещение», — пояснил он.

Пункты временной дислокации располагаются в том числе рядом с Киевским водохранилищем.

«Вполне возможно, что боевиков потом оттуда перебрасывают в зону Одессы и Николаева, а также непосредственно в зону боевых действий. Поэтому удары российской армии пресекают попытки ротации или пополнения каких-то вражеских отрядов», — подытожил эксперт.

Как сообщалось, Крымский мост в ночь на 19 ноября подвергся атаке в третий раз за неделю — движение поездов и автомобилей остановлено. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о проведении оценки причиненного ущерба.

Ранее Матвийчук отметил, что усиление ударов со стороны Киева на фоне мирных переговоров, в том числе по Крымскому мосту, свидетельствует о том, что Владимир Зеленский «слетел с катушек», а его действия говорят об «агонии режима».