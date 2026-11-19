Транспортная система России располагает необходимыми возможностями для организации перевозки пассажиров и доставки грузов в случае длительного восстановления Крымского моста. Об этом заявил министр транспорта России Дмитрий Ядров.

«Безусловно, для нас ключевым фактором сейчас является перевозка пассажиров, обеспечение грузов, и в случае длительной задержки восстановления моста у транспорта есть необходимый задел для того, чтобы обеспечить эту логистику», — рассказал глава Минтранса в кулуарах форума «Транспорт России».

По словам Ядрова, сейчас созданы 2 штаба, занимающиеся ситуацией с Крымским мостом. Отраслевой штаб под руководством вице-премьера Андрея Никитина координирует восстановление транспортной логистики.

Второй штаб, который возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечает за восстановление самого моста.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что движение поездов по Крымскому мосту планируют запустить ориентировочно с 16:00 19 ноября.