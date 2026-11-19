В Киевской области в результате российских ударов беспилотников «Герань» по объектам вблизи Киевского водохранилища могла быть уничтожена живая сила ВСУ, а также склады с безэкипажными катерами, которые готовили для атак на Крымский мост. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Кратко о главном

Взрывы прогремели в населённых пунктах Лютеж и Новые Петровцы вблизи Киевского водохранилища.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что под удар попала живая сила ВСУ, которую готовили к переброске в зону боевых действий.

По его оценке, могли быть уничтожены склады с безэкипажными катерами (БЭК) и запчастями к ним, в том числе предназначенными для атак на Крымский мост.

Ещё одной вероятной целью эксперт назвал энергетическую инфраструктуру — теплоэлектроцентрали вдоль Днепра.

Удары, по словам Матвийчука, пресекают попытки ротации и пополнения вражеских отрядов.

Крымский мост в ночь на 19 ноября подвергся третьей за неделю атаке, движение было остановлено.

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Что известно об ударах

Ранее военные паблики сообщили о налёте «Гераней» на объекты, обеспечивающие функционирование ВСУ, в населённых пунктах у Киевского водохранилища. Взрывы, в частности, прогремели в Лютеже и Новых Петровцах. По данным открытых источников, серия взрывов в Киевской области фиксировалась в период с 02:40 до 03:05.

Оценка эксперта: живая сила и ротация

Матвийчук подчеркнул, что живая сила противника может дислоцироваться где угодно, поскольку Украина превратилась в огромный лагерь с постоянным перемещением сил. «Сейчас Украина — это огромнейший лагерь, похожий на цыганский табор, происходит постоянное перемещение», — отметил эксперт.

По его словам, пункты временной дислокации располагаются в том числе рядом с Киевским водохранилищем, куда периодически наносятся удары. «Вполне возможно, что боевиков потом оттуда перебрасывают в зону Одессы и Николаева, а также непосредственно в зону боевых действий. Поэтому удары российской армии пресекают попытки ротации или пополнения каких-то вражеских отрядов», — подытожил Матвийчук.

Версия со складами БЭК и Крымским мостом

Ранее Матвийчук сообщил, что в результате серии ударов в Киевской области были уничтожены склады с безэкипажными катерами, которые в том числе могли быть использованы для атаки Крымского моста. «Днепровский бассейн — это зона, где разрабатывались и откуда отправлялись к Чёрному морю беспилотные катера. Кстати, там несколько ударных баз уже было уничтожено. Поэтому сейчас могли ударить по складам с БЭКами и запчастями к ним. Возможно, что катера готовили для атаки Крымского моста», — пояснил эксперт. Ужас из XX века. Самая убийственная тактика боя СВО проверена на немцах Подробнее

Энергетическая инфраструктура как цель

Ещё одним вероятным объектом поражения Матвийчук назвал энергетические объекты вдоль Днепра. «Вся гладь Днепра — это практически теплоэлектроцентрали, которые занимаются выработкой энергии, особенно тепла. Поэтому удары были направлены и на нарушение работы данных объектов», — заявил он.

Контекст: атаки на Крымский мост

Крымский мост в ночь на 19 ноября подвергся атаке в третий раз за неделю. Движение поездов и автомобилей было остановлено. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о проведении оценки причинённого ущерба.

Ранее Матвийчук отметил, что усиление ударов со стороны Киева на фоне мирных переговоров, в том числе по Крымскому мосту, свидетельствует о том, что Владимир Зеленский «слетел с катушек», а его действия говорят об «агонии режима».

Частые вопросы и ответы

Где прогремели взрывы?

В населённых пунктах Лютеж и Новые Петровцы в Киевской области, расположенных вблизи Киевского водохранилища. Спрятались за ВСУ. Зеленский проболтался, кто атаковал Крымский мост Подробнее

Что могло быть уничтожено в результате ударов?

По оценке военного эксперта Анатолия Матвийчука, могли быть поражены живая сила ВСУ, склады с безэкипажными катерами и запчастями к ним, а также объекты энергетической инфраструктуры вдоль Днепра.

Связаны ли удары с атаками на Крымский мост?

Матвийчук не исключил, что на уничтоженных складах могли находиться катера, которые готовили для атак на Крымский мост. При этом он назвал это одной из версий, а не подтверждённым фактом.

Почему удары пришлись именно на этот район?

По словам эксперта, вблизи Киевского водохранилища располагаются пункты временной дислокации, откуда силы могут перебрасываться в сторону Одессы, Николаева и зоны боевых действий. Удары, по его оценке, пресекают ротацию и пополнение вражеских отрядов.