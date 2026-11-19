В Киевской области в результате российских ударов беспилотников «Герань» по объектам вблизи Киевского водохранилища могла быть уничтожена живая сила ВСУ, а также склады с безэкипажными катерами, которые готовили для атак на Крымский мост. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Кратко о главном
- Взрывы прогремели в населённых пунктах Лютеж и Новые Петровцы вблизи Киевского водохранилища.
- Военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что под удар попала живая сила ВСУ, которую готовили к переброске в зону боевых действий.
- По его оценке, могли быть уничтожены склады с безэкипажными катерами (БЭК) и запчастями к ним, в том числе предназначенными для атак на Крымский мост.
- Ещё одной вероятной целью эксперт назвал энергетическую инфраструктуру — теплоэлектроцентрали вдоль Днепра.
- Удары, по словам Матвийчука, пресекают попытки ротации и пополнения вражеских отрядов.
- Крымский мост в ночь на 19 ноября подвергся третьей за неделю атаке, движение было остановлено.
Что известно об ударах
Ранее военные паблики сообщили о налёте «Гераней» на объекты, обеспечивающие функционирование ВСУ, в населённых пунктах у Киевского водохранилища. Взрывы, в частности, прогремели в Лютеже и Новых Петровцах. По данным открытых источников, серия взрывов в Киевской области фиксировалась в период с 02:40 до 03:05.
Оценка эксперта: живая сила и ротация
Матвийчук подчеркнул, что живая сила противника может дислоцироваться где угодно, поскольку Украина превратилась в огромный лагерь с постоянным перемещением сил. «Сейчас Украина — это огромнейший лагерь, похожий на цыганский табор, происходит постоянное перемещение», — отметил эксперт.
По его словам, пункты временной дислокации располагаются в том числе рядом с Киевским водохранилищем, куда периодически наносятся удары. «Вполне возможно, что боевиков потом оттуда перебрасывают в зону Одессы и Николаева, а также непосредственно в зону боевых действий. Поэтому удары российской армии пресекают попытки ротации или пополнения каких-то вражеских отрядов», — подытожил Матвийчук.
Версия со складами БЭК и Крымским мостом
Ранее Матвийчук сообщил, что в результате серии ударов в Киевской области были уничтожены склады с безэкипажными катерами, которые в том числе могли быть использованы для атаки Крымского моста. «Днепровский бассейн — это зона, где разрабатывались и откуда отправлялись к Чёрному морю беспилотные катера. Кстати, там несколько ударных баз уже было уничтожено. Поэтому сейчас могли ударить по складам с БЭКами и запчастями к ним. Возможно, что катера готовили для атаки Крымского моста», — пояснил эксперт.
Энергетическая инфраструктура как цель
Ещё одним вероятным объектом поражения Матвийчук назвал энергетические объекты вдоль Днепра. «Вся гладь Днепра — это практически теплоэлектроцентрали, которые занимаются выработкой энергии, особенно тепла. Поэтому удары были направлены и на нарушение работы данных объектов», — заявил он.
Контекст: атаки на Крымский мост
Крымский мост в ночь на 19 ноября подвергся атаке в третий раз за неделю. Движение поездов и автомобилей было остановлено. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о проведении оценки причинённого ущерба.
Ранее Матвийчук отметил, что усиление ударов со стороны Киева на фоне мирных переговоров, в том числе по Крымскому мосту, свидетельствует о том, что Владимир Зеленский «слетел с катушек», а его действия говорят об «агонии режима».
Частые вопросы и ответы
- Где прогремели взрывы?
В населённых пунктах Лютеж и Новые Петровцы в Киевской области, расположенных вблизи Киевского водохранилища.
- Что могло быть уничтожено в результате ударов?
По оценке военного эксперта Анатолия Матвийчука, могли быть поражены живая сила ВСУ, склады с безэкипажными катерами и запчастями к ним, а также объекты энергетической инфраструктуры вдоль Днепра.
- Связаны ли удары с атаками на Крымский мост?
Матвийчук не исключил, что на уничтоженных складах могли находиться катера, которые готовили для атак на Крымский мост. При этом он назвал это одной из версий, а не подтверждённым фактом.
- Почему удары пришлись именно на этот район?
По словам эксперта, вблизи Киевского водохранилища располагаются пункты временной дислокации, откуда силы могут перебрасываться в сторону Одессы, Николаева и зоны боевых действий. Удары, по его оценке, пресекают ротацию и пополнение вражеских отрядов.