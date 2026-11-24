Неизвестные проникли в загородную резиденцию британского принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, пишет The Sun.

Инцидент произошел в графстве Норфолк на востоке Англии. По данным издания, в полицию поступило сообщение о «подозрительной активности» вечером 23 ноября. На место прибыли правоохранители, были задействованы служебные собаки, БПЛА и вертолет. В результате двух мужчин задержали на территории поместья. Их подозревают в краже со взломом и незаконном проникновении в жилище.

Уточняется, что в момент происшествия принц Уильям и Кейт Миддлтон находились в безопасности за пределами поместья. Расследование продолжается.

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