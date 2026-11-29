В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на мине и загорелся. Данные об этом распространило агентство Fars, ссылаясь на заявление иранских военных.

Согласно сообщению армии Ирана, в восточную часть пролива, где проход запрещён, вошли сразу три танкера. Перед этим экипажи отключили навигационные системы, из‑за чего суда были квалифицированы иранской стороной как нарушители. В результате один из танкеров натолкнулся на морскую мину, после чего на борту вспыхнул пожар.

Два других судна, оказавшихся в той же зоне, были вынуждены скорректировать курс и уйти с опасного маршрута. На текущий момент сведения о состоянии экипажа пострадавшего танкера отсутствуют.

Ранее сообщалось, что при ударе по танкеру в Ормузском проливе пострадали 11 моряков.