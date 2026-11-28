Детонация взрывчатых веществ, применяемых при добыче полезных ископаемых, стала причиной взрыва в школе в афганской провинции Кунар. Об этом сообщает информационное агентство «Джомхур».

В результате происшествия погибли 10 школьников, еще 110 человек получили ранения.

Взрыв произошел в субботу в районе Андарсир города Асадабад, административного центра провинции.

По данным агентства, взрывчатые вещества хранились в жилом доме рядом со школой. Их детонация привела к разрушению части учебного заведения.

Ранее сообщалось, что ответственность за случившееся не взяла на себя ни одна антиправительственная группировка.