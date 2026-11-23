Дежурные расчеты противовоздушной обороны ночью 23 ноября перехватили 13 беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежской областью. Как рассказал в своем канале в мессенджере «Макс» глава региона Александр Гусев, налет затронул шесть районов, но обошелся без пострадавших и повреждений на земле.

Режим воздушной опасности начал действовать в области накануне вечером, в 22:10, о чем местных жителей своевременно предупредил губернатор. По мере приближения целей сирены оповещения включались поэтапно в разных частях региона: сначала в Богучарском, Кантемировском и Россошанском районах, а спустя полчаса — в Бутурлиновском, Верхнемамонском, Калачеевском и Павловском. Около часа ночи угроза непосредственного удара распространилась на Бобровский, Лискинский и Острогожский районы, а к четырем утра тревогу объявили и для Воронежской агломерации. Полностью опасность миновала только к 06:22 утра.

Сутками ранее, в ночь на 22 ноября, регион также подвергся воздушному налету. Тогда расчеты ПВО сбили 23 беспилотника над Воронежем и двумя соседними районами, а падающие обломки посекли крышу и окна частного дома, задели хозпостройку в пригороде и помяли два легковых автомобиля.