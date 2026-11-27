Американский военный самолет, модель которого не уточняется, совершает полет над западной акваторией Черного моря. Об этом свидетельствуют данные о его маршруте.

Воздушное судно было зафиксировано радарами приблизительно в 19.18 мск недалеко от болгарского города Варна. Затем оно направилось в восточном направлении — к черноморским водам, где выполнило разворот по кругу. К 20.15 мск аппарат по-прежнему оставался в воздушном пространстве над Черным морем: его движение продолжается по уже пройденной траектории, и он заходит на второй круг.

На протяжении последних лет российская сторона говорит о том, что активность НАТО вблизи западных рубежей достигла беспрецедентного уровня. Военно-политический альянс, со своей стороны, расширяет соответствующие инициативы и характеризует их как «сдерживание российской агрессии». В Москве неоднократно высказывали озабоченность по поводу усиления сил этого блока на европейском направлении.

Ранее сообщалось, что самолёт-разведчик НАТО около шести часов кружит у границ России.