Туристическая полиция и волонтёры ведут поиски 74-летнего россиянина, который пропал без вести на острове Пхукет в Таиланде, сообщила в социальных сетях служба общественных связей местной администрации.

Уточняется, что последний раз мужчину видели утром 22 ноября в районе Най-Харн. Он вышел из кондоминиума и не вернулся. Полиция попросила жителей и представителей туристической отрасли предоставить любые сведения об исчезнувшем человеке.

Автор обращения, который сообщил правоохранительным органам о пропаже, отметил, что у мужчины нет хронических заболеваний. Кроме того, он не курит и не употребляет спиртное.

При себе у пропавшего нет сотового телефона. В администрации также добавили, что на россиянине были надеты белая рубашка с длинным рукавом и джинсы кремового цвета. На ногах у него была серо-черная обувь.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что на Пхукете пропал без вести 33-летний россиянин. Последний раз мужчина выходил на связь 22 октября, когда ему звонил одноклассник.