Вооруженная группа из шести пиратов высадилась на борт коммерческого грузового судна в Аденском заливе и установила над ним контроль. Обновленные сведения о происшествии распространил Центр морской безопасности в Индийском океане (MSCIO), работающий в рамках военно-морской операции Евросоюза EUNAVFOR Operation ATALANTA.

Как уточнили в европейском ведомстве в сводке Alert 196/26, сигнал о продолжающемся пиратском нападении поступил в 06:55 по всемирному координированному времени (09:55 мск) из района с координатами 12°52' северной широты и 047°58' восточной долготы. Эта точка расположена в открытом море между Аравийским полуостровом и Африканским Рогом — примерно в 120 морских милях (около 220 километров) к северо-западу от сомалийского порта Босасо и в 64 морских милях (118 километрах) к юго-востоку от йеменского побережья в районе Бальхафа.

По подтвержденной информации операции «Аталанта», члены экипажа вовремя успели покинуть палубу и укрыться в укрепленной судовой цитадели, благодаря чему никто из моряков не пострадал.

Ранее о факте захвата проинформировал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), получивший экстренное сообщение непосредственно от капитана атакуемого корабля в 06:30 UTC (09:30 мск). Британские специалисты оповестили об угоне местные власти и призвали все проходящие поблизости экипажи проявить максимальную бдительность, незамедлительно докладывая о любых подозрительных лодках. При этом название судна, его флаг, а также численный состав и гражданство моряков официальные структуры пока не разглашают.

Захват произошел на фоне заметного всплеска пиратской активности в регионе. По подсчетам UKMTO, с января по середину ноября 2026 года в Аденском заливе, Аравийском море и прибрежных водах Сомали было зарегистрировано уже 46 опасных инцидентов, включая 11 успешных абордажей.