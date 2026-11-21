Один из пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме во Владикавказе находится в стабильно тяжелом состоянии, второму помощь была оказана на месте. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии- Алании Сергей Меняйло.

«За медицинской помощью обратились два человека», – уточнил глава республики.

Он также выразил соболезнования родным и близким двух погибших. Аварийно-спасательные работы на месте ЧП продолжаются. В городе введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Напомним, хлопок газа произошел во Владикавказе в квартире на шестом этаже в доме по улице Курсантов-Кировцев. Жертвами взрыва стали два человека. Возбуждено уголовное дело.