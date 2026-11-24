Домашний кот по кличке Зевс сбежал от хозяев, сел на поезд и отправился в путешествие в Лондон, передает «Би-би-си».

Инцидент произошел вечером 10 ноября. Кот сел на поезд в городе Брейнтри на юго-востоке Англии и прибыл в Лондон. Он преодолел около 59 километров. Кота обнаружили сотрудники вокзала и забрали в служебное помещение. Впоследствии его отправили назад в Брейнтри.

По словам хозяйки кота Лили Берроуз, у него всегда была склонность к бродяжничеству.

«Я раньше пыталась держать его дома, но это только причиняло ему вред, он постоянно пытался выбраться наружу. Ему просто не нравится все время сидеть в помещении», — поделилась она.

Лили Берроуз поблагодарила сотрудников вокзала, которые помогли ей воссоединиться с питомцем.

Ранее сообщалось, что в США задержали вылет самолета из-за нештатной ситуации с котом на борту.