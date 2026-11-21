В США задержали вылет самолета Delta Air Lines из-за сбежавшего кота, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в аэропорту Бостона. Самолет готовился к взлету, когда пилот сообщил диспетчерской службе, что на борту возникла «ситуация в салоне». Ему дали указание ожидать и предложили помощь. Однако пилот отказался. Впоследствии оказалось, что по салону начал бегать кот.

«Из-за сбежавшего кота вылет [во Флориду] задержался примерно на 15 минут», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса Найроби — Лагос попытался попасть в кабину пилотов, а затем открыть дверь самолета на высоте около 6000 метров.