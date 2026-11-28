Йеменское движение хуситов в субботу заявило о серии атак на объекты инфраструктуры Саудовской Аравии. По утверждению представителей группировки, за последние 48 часов под удары попали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, нефтеперерабатывающий завод в Джизане и две электростанции на юге королевства.

Заявления хуситов свидетельствуют о расширении географии их атак на саудовскую территорию. Особое внимание группировка уделяет объектам энергетической инфраструктуры, имеющим стратегическое значение для страны.

Обострение происходит на фоне возобновления боевых действий между поддерживаемым Ираном движением хуситов и Саудовской Аравией.

Ранее стало известно об атаке хуситов на башню финансового центра в Эр-Рияде. В результате 11 человек получили ранения.