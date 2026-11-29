Министерство труда и пенсий Великобритании подверглось кибератаке. Из‑за этого в работе информационных систем ведомства произошёл сбой. Об этом написала газета The Guardian.

Инцидент случился 26 ноября. В качестве меры предосторожности министерство отключило ряд сервисов. Некоторые из них остаются недоступными до сих пор, а в целом сбой привёл к остановке работы отдельных служб ведомства на несколько дней.

В министерстве сообщили, что сразу активировали планы реагирования на чрезвычайные ситуации в киберсфере. Сейчас ведомство совместно с Национальным центром кибербезопасности и Правительственным центром координации кибербезопасности выясняет обстоятельства попытки несанкционированного доступа к системам.

Ранее хакеры атаковали французское информагентство Agence France-Presse (AFP).