Заместитель главы Мурманской области, курирующий региональное здравоохранение, Дмитрий Панычев станет временно исполняющим губернаторские функции до того момента, когда президент РФ подпишет соответствующий указ. Об этом проинформировали в правительстве области.

На официальном портале областного правительства указано: с 25 ноября 2026 года и вплоть до утверждения главой государства исполняющего обязанности губернатора в соответствии с действующими нормативными актами региона губернаторские полномочия временно возложены на зампреда правительства — министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева.

Подчёркивается также, что структуры исполнительной власти и органы местного самоуправления региона продолжают функционировать в штатном порядке.

В среду обнародовали президентский указ о досрочном завершении полномочий Андрея Чибиса. Документ датирован 24 ноября и начал действовать с момента подписания.

Задержание Чибиса произошло в понедельник. Согласно данным МВД, организованная группа похитила из бюджета министерства строительства области свыше 39 миллионов рублей. Кроме того, было растрачено более миллиарда рублей, предназначенных для реконструкции трассы Апатиты — Кировск, а также совершены незаконные валютные операции.

Мурманскую область Чибис возглавлял с 2019 года, а в сентябре 2024-го был переизбран на пятилетний срок. В среду региональное правительство информировало, что обязанности главы региона временно будет исполнять вице-губернатор и руководитель аппарата Надежда Аксенова.