Кадры задержания в Хабаровском крае двух подозреваемых в госизмене обнародовала ФСБ РФ.

По информации ведомства, задержаны двое родственников 1996 и 2005 года рождения.

На опубликованном видео один из подозреваемых признал вину в госизмене.

«Совершил государственную измену. Свою вину признаю. Готов сотрудничать со следствием», - сказал подозреваемый.

По его словам, он связался с украинской военной разведкой и получил задание вести съемку объектов на территории Хабаровска. Также задержанный сообщил о прохождении обучения пилотированию БПЛА в симуляторе с целью последующего нанесения ударов с их применением.

Согласно сведениям силовиков, злоумышленник привлек родственника к сбору сведений о военных из Хабаровского края, участвующих в СВО.

В настоящее время оба задержанных арестованы. В отношении них завели уголовное дело о госизмене.