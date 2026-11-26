Движение транспорта по плотине Днепровской ГЭС в подконтрольном Киеву Запорожье вновь перекрыто, сообщил военкор Юрий Котенок.

«Дамба ДнепроГЭС снова перекрыта в обоих направлениях», - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это произошло на фоне сообщений в украинских каналах об активной работе российских реактивных БПЛА «Герань».

Накануне и.о. главы подчиняющейся украинским властям областной администрации Михаил Семикин сообщил, что проезд по плотине Днепровской ГЭС в Запорожье полностью закрыт. 18 ноября он также информировал о закрытии движения транспорта по мостовым переходам и плотине ДнепроГЭС.

Отметим, дорога по плотине соединяет правый и левый берега Днепра в Запорожье, она имеет важное значение для логистики ВСУ.