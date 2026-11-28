В Ормузском проливе два нефтяных танкера подорвались на морских минах и оказались охвачены огнём. Данные КСИР цитирует агентство Tasnim.

Согласно озвученной версии, первый танкер получил повреждения в районе порта Хасаб. Судно нарушило действующие правила, столкнулось с морской миной и загорелось.

Второй танкер, который двигался по маршруту без согласования с иранскими властями, подорвался и загорелся в акватории к востоку от Ормузского пролива.

Ранее сообщалось, что при ударе по танкеру в Ормузском проливе пострадали 11 моряков.