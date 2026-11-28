Служебный автомобиль Васильевской больницы в Запорожской области был атакован беспилотником ВСУ. В результате атаки погибли водитель и медсестра, еще два человека получили травмы. Об этом проинформировало региональное министерство здравоохранения.

В сообщении ведомства, опубликованном в «Максе», уточняется, что удар дрона пришёлся по машине Васильевской центральной районной больницы. Жертвами стали представители медицинского персонала. Два пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, необходимая помощь им уже предоставлена.

Как отметили в Минздраве, в число раненых попал Николай Лысенко — главный врач данного учреждения. Возглавляемая им Васильевская ЦРБ с момента начала специальной военной операции принимает пациентов из числа гражданских и военнослужащих, пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что БПЛА атаковал машину скорой помощи в Запорожской области.