Высший антикоррупционный суд Украины вынес приговор народному депутату Верховной рады Сергею Лабазюку — 7 лет лишения свободы. Основанием стало обвинение в коррупции. Информацию об этом обнародовал украинский Центр противодействия коррупции через свой Telegram-канал.

Отмечается, что взяточничество инкриминировано и подельнику парламентария: ему назначено наказание в виде 6 лет заключения.

По версии следствия, парламентарий был уличен в получении $150 тыс. — вознаграждение за содействие в победе одной компании на тендерах.

Коррупционные обвинения были выдвинуты против более чем 10% состава депутатского корпуса. Голосование по выборам в Верховную раду прошло 21 июля 2019 года. Тогда мандаты получили 424 депутата. С того момента ряды Рады покинули несколько одномандатников — в итоге, как следует из данных на официальном сайте парламента, численность депутатского корпуса сократилась до 390 человек.

Ранее сообщалось, что бывший вице-премьер Украины фиктивно трудоустроил охранников и водителей.