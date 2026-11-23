Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проинформировало о том, что экс-вице-премьеру Украины Алексею Чернышову вменяют растрату средств: он оформил на работу собственных водителей и охранников без фактического выполнения ими обязанностей.

В публикации, размещённой в Telegram-канале НАБУ, указано: обвинение в хищении бюджетных денег через фиктивное трудоустройство предъявлено прежнему вице-премьер-министру Украины, а также двум главам структурных подразделений министерства национального единства, которое он возглавлял.

Как следует из данных ведомства, должностное лицо устроило в министерство своих персональных водителей и телохранителей по фиктивным документам и выплачивало им жалованье.

В НАБУ добавили, что для воплощения этой схемы чиновник задействовал двоих руководителей подразделений министерства. Им было известно о фиктивности оформления сотрудников, но они систематически подписывали бумаги с недостоверными сведениями о будто бы проделанной теми работе.

Уточняется также, что фигуранту вменяется организация растраты имущества посредством злоупотребления служебным положением.

Фамилию обвиняемого в НАБУ не раскрывают. Согласно информации украинского издания «Новости.LIVE», речь идёт именно о Чернышове.

Пост вице-премьера и министра национального единства Украины Чернышов занимал в период с 3 декабря 2024 года по 16 июля 2025 года.

Ранее, 11 ноября 2025 года, НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела о преступной организации, замешанной в коррупции в энергетической сфере, среди них — соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. В число обвиняемых по этому делу попал и Алексей Чернышов.