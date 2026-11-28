Пламя и столбы дыма, замеченные на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в калифорнийском городе Эль-Сегундо после землетрясения, оказались следствием работы автоматической системы безопасности. Угрозы для местных жителей нет, сообщили в компании РИА Новости.

Ранее Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 5 неподалеку от Лос-Анджелеса. Вскоре после подземных толчков в социальных сетях появились видеозаписи с пламенем и дымом в районе НПЗ, которые вызвали предположения о пожаре на предприятии.

В Chevron пояснили, что после землетрясения сработали защитные механизмы, из-за чего пришлось периодически использовать факельные установки для сжигания газа.

О произошедшем компания уведомила управление по контролю качества воздуха Южного побережья, а также администрации Эль-Сегундо и Манхэттен-Бич. В Chevron подчеркнули, что внеплановая работа факельной системы не представляет опасности для населения.

Ранее на юге американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,0. Сразу после подземных толчков над соседним нефтеперерабатывающим заводом компании Chevron в городе Эль-Сегундо поднялись густой черный дым и высокое пламя.