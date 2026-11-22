Крупный пожар на побережье Нунгви в Северной Унгудже на Занзибаре уничтожил более шести туристических отелей и сувенирные магазины. Об этом сообщает издание Tanzania Times.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Российский союз туриндустрии сообщил, что не получал сведений о российских туристах, пострадавших при пожаре. Отдыхающих из гостиниц курорта Нунгви эвакуировали в другие отели.

Накануне стало известно о пожаре на кондитерской фабрике в индонезийской провинции Бантен. В результате происшествия погибли три человека, еще 36 пропали без вести. Из здания удалось спасти 13 человек, троих из них госпитализировали.