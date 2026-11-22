Три человека погибли в результате пожара на кондитерской фабрике в индонезийской провинции Бантен. Еще 36 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил портал Detik.

По данным местных СМИ, из здания удалось спасти 13 человек. Троих пострадавших госпитализировали. В здании фабрики, по предварительным данным, находилось около 60 человек.

Пожар уже ликвидирован. Спасательные службы продолжают поиски людей, которые могли остаться внутри здания.

Ранее трое сотрудников предприятия в штате Тамилнад на юге Индии, где производятся корпуса и комплектующие для смартфонов Apple iPhone, погибли в результате инцидента на этом заводе.