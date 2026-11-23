Свыше 450 школ в Германии получили по электронной почте сообщения с угрозой взрыва, пишет Bild со ссылкой на немецкую полицию.

«Угрозы были разосланы по электронной почте по всей стране более чем в 450 школ», - говорится в статье.

По данным полиции, что в теме письма была фраза: «Вас ждет смерть». Правоохранители рекомендовали школам не эвакуировать учащихся, при этом руководство некоторых учебных заведений уже отправило детей домой.

В ведомстве сообщили, что следователи не считают, что угрозы взрывов действительно существуют, при этом в школы были направлены полицейские патрули. Правоохранители начали расследование по факту нарушения общественного порядка, связанное с угрозами, и выясняют, кто рассылал письма.

По данным издания, сообщения с угрозами также поступили в некоторые школы Дании.

Ранее сообщалось, что в городе Велке-Капушаны на востоке Словакии 18-летний учащегося гимназии, находясь в здании Объединенной школы, угрожал преподавателю убийством, держа при себе нож.