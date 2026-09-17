В Словакии учеников и учителей эвакуировали из школы из-за угрозы взрыва

Учеников и преподавателей школы в городе Михаловце, расположенном в восточной части Словакии у границы с Украиной, эвакуировали из-за сообщения о бомбе, сообщил портал Noviny.

Сообщается, что руководство школы получило анонимное электронное письмо с угрозой. Было решено вывести из здания всех людей. После этого правоохранители обследовали здание и обнаружили подозрительное место в одном из помещений. Они вызвали саперов.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина проник в начальную школу Westwood Hills Elementary в городе Уэйнсборо американского штата Вирджиния и ранил одного из сотрудников, после чего совершил суицид.