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В Словакии учеников и учителей эвакуировали из школы из-за угрозы взрыва

www.globallookpress.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Учеников и преподавателей школы в городе Михаловце, расположенном в восточной части Словакии у границы с Украиной, эвакуировали из-за сообщения о бомбе, сообщил портал Noviny.

Сообщается, что руководство школы получило анонимное электронное письмо с угрозой. Было решено вывести из здания всех людей. После этого правоохранители обследовали здание и обнаружили подозрительное место в одном из помещений.  Они вызвали саперов.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина проник в начальную школу Westwood Hills Elementary в городе Уэйнсборо американского штата Вирджиния и ранил одного из сотрудников, после чего совершил суицид.
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Происшествияшколасловакияэвакуировалиугороза взрыва
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