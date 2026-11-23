Ночная воздушная тревога в Татарстане затронула жителей восьми городов Закамья и временно остановила полеты в аэропортах республики, а утром стало известно о повреждении нефтяных резервуаров. Собрали полную хронологию утреннего налета, официальные комментарии властей и данные о текущей обстановке в регионе.

Хронология ночной тревоги и оповещения жителей в городах Закамья

Режим беспилотной опасности на территории всей республики ввели еще ночью, в 02:10 по местному времени, о чем жителей проинформировали через официальное приложение МЧС России.

Спустя два часа, в 04:14, угрозу непосредственного удара объявили сразу для четырех городов на юго-востоке региона — Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска и Бавлов.

Около 05:15 предупреждения о возможной атаке начали поступать также жителям Заинска, Набережных Челнов, Нижнекамска и Елабуги. Глава Нижнекамского района Радмир Беляев в мессенджере «Макс» обратился к горожанам с просьбой сохранять бдительность и укрыться в безопасных местах.

«Дорогие нижнекамцы, пожалуйста, примите меры безопасности! Объявлена угроза атаки БПЛА», — написал глава города.

Последствия удара по нефтяным резервуарам под Альметьевском

По оперативным данным пресс-службы главы региона, беспилотники целенаправленно пытались поразить нефтехранилище вблизи Альметьевска. Несмотря на затяжной характер налета и повреждение нескольких конструкций, обошлось без пострадавших. На место оперативно прибыли расчеты экстренных и аварийных служб — специалисты оценивают масштаб ущерба и устраняют последствия происшествия.

Временное закрытие аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы

Из-за угрозы в небе Росавиация ночью ввела план по ограничению полетов для гражданской авиации. С 03:50 прием и отправку рейсов приостановила воздушная гавань Казани, а в 04:08 аналогичные меры заработали в нижнекамском аэропорту Бегишево и в Бугульме. Возобновить штатную работу в столице Татарстана удалось только в 08:00 утра, тогда как в Нижнекамске и Бугульме ограничения продолжили действовать до стабилизации обстановки.

Отбой угрозы атаки БПЛА и текущая обстановка в республике

Постепенное снятие режима непосредственной опасности началось ближе к семи часам утра. В 06:54 об отбое тревоги объявили в Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах и Заинске. К 07:52 региональное управление РСЧС отменило угрозу удара и для оставшихся городов Закамья — Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска и Бавлов. При этом общий режим беспилотной опасности, введенный в 02:10 ночи, продолжает действовать по всему Татарстану.