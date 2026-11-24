В селе Кулунда Алтайского края в связи с взрывом газа в пятиэтажном доме принято решение о переводе в режим ЧС местной больницы, сообщило в мессенджере «Макс» правительство региона со ссылкой на краевой минздрав.

«Кулундинская ЦРБ переведена в режим ЧС. В дежурном режиме подготовлен 1 операционный стол и малая операционная», - говорится в публикации. Сообщается о направлении в Кулунду хирурга из Ключевской ЦРБ.

По информации властей, из поврежденной из-за взрыва газа пятиэтажки на улице Механизаторской эвакуировались 26 человек.

Стало известно о гибели в результате инцидента мужчины 1974 года рождения. Кроме того, ведутся поиски одной пропавшей жительницы дома.

Ранее появилась информация о 14 пострадавших при взрыве газа в Кулунде. В связи с инцидентом СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.