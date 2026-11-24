Российский адвокат Сергей Жорин, которого экстренно госпитализировали в Италии, рассказал, что его прооперировали.

«Прихожу в себя после операции. Пока на обезболивающих», — рассказал он «360».

Жорин сообщил, что проходит курс реабилитации под наблюдением врачей. Юрист также опроверг сообщения о том, что он потерял сознание в стоматологической клинике.

Ранее сообщалось, что Жорина, который находится в Италии по работе, экстренно госпитализировали в травматологическое отделение больницы Cattinara. Сообщалось, что его готовят к операции, юрист находится без сознания.