Имбирь, куркума и чеснок не способны предотвратить ОРВИ или существенно ускорить выздоровление, несмотря на содержащиеся в них полезные вещества. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт, заведующая поликлиникой № 2 «Военный городок» Красногорской клинической больницы Елена Ревкова.

По ее словам, лабораторные исследования подтверждают отдельные противовоспалительные и антиоксидантные свойства этих продуктов, однако их эффективность в борьбе с вирусами у людей не доказана.

Специалист подчеркнула, что имбирь, куркума и чеснок могут оставаться частью обычного рациона, но не заменяют назначенное врачом лечение. При чрезмерном употреблении они способны вызвать изжогу, раздражение желудка, боли в животе и диарею.

Особую осторожность следует соблюдать людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и желчнокаменной болезнью, а также принимающим препараты, влияющие на свертываемость крови. Концентрированные добавки с растительными экстрактами могут взаимодействовать с лекарствами, поэтому перед их приемом необходимо проконсультироваться с врачом.

Употребление водки с перцем при первых признаках гриппа не приносит пользы и может навредить здоровью. Об этом НСН заявил заслуженный врач России, эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, такой совет является провокацией и может привести к циррозу печени.

При этом специалист призвал не отказываться категорично от народных средств, включая травы и настойки. Он отметил, что современные биологически активные добавки можно считать частью традиционной народной медицины, однако их свойства необходимо тщательно изучать.

Ранее врач Ирина Литвинова назвала бесполезные методы профилактики гриппа.