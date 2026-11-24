Правильное питание помогает снизить риск образования тромбов и развития инсульта. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал «Ленте.ру» о продуктах, которые поддерживают здоровье сосудов и помогают нормализовать давление.

Врач рекомендовал употреблять жирную рыбу, в частности скумбрию, сельдь и лосося, не реже двух раз в неделю. Содержащиеся в ней омега-3 жирные кислоты помогают снизить вязкость крови. Также полезны листовая зелень, бананы и свекла, богатые калием и магнием.

По словам специалиста, овсянка и другие цельнозерновые продукты помогают снижать уровень холестерина, а орехи поддерживают здоровье сосудов. Он также посоветовал использовать оливковое масло вместо сливочного, есть ягоды и цитрусовые, а также включать в рацион чеснок.

При этом Умнов призвал ограничить потребление соли, сахара и алкоголя, отказаться от трансжиров и переработанного мяса. Он подчеркнул, что наибольшую пользу дает изменение рациона в целом, а людям с гипертонией или нарушениями сердечного ритма следует согласовать питание с лечащим врачом.

Ранее Александр Умнов назвал продлевающие жизнь продукты.