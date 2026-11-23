Резкая зубная боль при вдыхании холодного воздуха может быть признаком не только повышенной чувствительности эмали, но и кариеса, трещины зуба или воспаления нерва. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-стоматолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Рашид Тукуев.

Он объяснил, что болезненная реакция зубов на холодный воздух называется гиперестезией. Она возникает при истончении эмали или обнажении дентина, в котором находятся микроскопические канальцы, связанные с нервными окончаниями. При воздействии холода движение жидкости внутри них провоцирует кратковременную боль. Среди возможных причин также повышенная стираемость эмали, рецессия десны, неправильная чистка зубов и частое употребление кислых продуктов.

Отличить обычную чувствительность от более серьезной проблемы можно по продолжительности боли. Если неприятные ощущения быстро проходят после прекращения воздействия холода, это характерно для гиперестезии. Однако длительная или самопроизвольная боль, особенно усиливающаяся ночью, может указывать на патологию.

Особенно важно обратить внимание на боль, которая сохраняется в одном зубе после прогулки на морозе или возникает без контакта с холодным воздухом. Такие симптомы могут свидетельствовать о поражении внутренних тканей зуба. Определить точную причину можно только после осмотра стоматолога.

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