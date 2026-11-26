Врач-исследователь Хавис Томас в интервью Daily Mirror назвал пять ошибок, из-за которых гриппом и ОРВИ болеют все члены семьи.

Он рассказал, что часто люди не проветривают помещения, так как что боятся холода. Однако без проветривания в воздухе скапливаются вирусы, особенно если в помещении находится больной. Томас также посоветовал сократить продолжительный тесный контакт с заболевшим и мыть руки после использования носовых платков или чихания.

По словам врача, чрезмерная дезинфекция поверхностей почти бесполезна, так как вирусы распространяются в основном через воздух. Он также призвал не прекращать соблюдать меры предосторожности сразу после улучшения самочувствия больного, так как он еще может оставаться заразным.

Отказ от вакцинации от гриппа Томас также назвал ошибкой. Он отметил, что прививаться особенно важно пожилым, беременным, пациентам с некоторыми хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом и тем, кто живет в одном доме с ними.

Ранее врач-терапевт Елена Ревкова рассказала, что имбирь, куркума и чеснок не способны предотвратить ОРВИ или существенно ускорить выздоровление, несмотря на содержащиеся в них полезные вещества.