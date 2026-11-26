Эндокринолог Наталия Тананакина назвала три привычки, которые могут негативно влиять на работу эндокринной системы. Об этом кандидат медицинских наук, эндокринолог рассказала «Ленте.ру».

Одной из таких привычек врач считает использование гаджетов поздно вечером. По ее словам, синий свет экранов после 21:00 подавляет выработку мелатонина и нарушает циркадные ритмы. Это может негативно отражаться на работе щитовидной железы, а также на синтезе кортизола, лептина и грелина, регулирующих чувство голода и сытости.

Второй фактор риска — употребление алкоголя, которое нарушает метаболизм эстрогенов в печени и приводит к дисбалансу гормонов. Кроме того, Тананакина предупредила об опасности хронического стресса. При длительном воздействии он поддерживает повышенный уровень кортизола, который может подавлять выработку гормонов щитовидной железы, снижать чувствительность тканей к инсулину и нарушать синтез половых гормонов.

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