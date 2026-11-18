После обеда или ужина не стоит спешить с привычными делами. Эксперты в беседе с изданием Santé рассказали о трех занятиях, которые лучше отложить после еды на некоторое время, перевод статьи выполнил aif.ru.

Так, чистка зубов сразу после еды не всегда полезна. Особенно это касается продуктов с повышенной кислотностью, например цитрусовых. Кислоты временно ослабляют зубную эмаль, поэтому воздействие щетки может ускорить ее повреждение.

Стоматологи рекомендуют подождать около 30 минут после употребления кислых продуктов и напитков. В качестве альтернативы можно прополоскать рот обычной водой.

Помимо этого, отдыхать в горизонтальном положении сразу после еды тоже не рекомендуется. В таком положении желудочной кислоте легче попадать в пищевод, что может спровоцировать изжогу и ухудшить самочувствие.

Особенно нежелательно ложиться после обильного приема пищи, а также употребления жирных и жареных блюд или алкоголя. Специалисты советуют выдерживать примерно три часа между едой и сном.

Также интенсивные физические нагрузки сразу после еды могут вызвать дискомфорт в желудке и мышечные спазмы. Это касается в том числе плавания и других видов тренировок. После плотного приема пищи рекомендовано подождать три-четыре часа перед занятиями спортом. Если перекус был небольшим, к физической активности можно вернуться уже через один-два часа.

Ранее врач Мэгги Мун посоветовала есть на завтрак яйца для профилактики деменции.