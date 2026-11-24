Постоянная зябкость ног может быть связана с анемией, дефицитом железа, нарушениями работы щитовидной железы, атеросклерозом и заболеваниями нервной системы. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт Екатерина Сластина.

По ее словам, причиной также могут быть феномен Рейно, сахарный диабет и недостаток витамина B12. На ощущение холода влияют индивидуальная чувствительность, малоподвижный образ жизни и курение, которое способствует сужению сосудов. При этом важно отличать действительно холодные на ощупь ноги от ощущения зябкости при нормальной температуре кожи, поскольку причины этих состояний могут различаться.

Врач посоветовала обращать внимание на сопутствующие симптомы, включая слабость, быструю утомляемость, сухость кожи, онемение и покалывание. Боль в икрах при ходьбе и плохо заживающие раны на стопах также требуют внимания, а внезапное похолодание и побледнение одной ноги, сопровождающиеся сильной болью или онемением, являются поводом для экстренной медицинской помощи.

При регулярной зябкости следует обратиться к терапевту, который проверит чувствительность стоп и пульсацию артерий. Если медицинских причин не обнаружено, специалист рекомендует больше двигаться после рабочего дня, выполнять упражнения для стоп и принимать теплый душ. Сохранить тепло во время сна помогут свободные носки и постельное белье, подобранное с учетом материала и сезона.

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