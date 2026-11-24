Интерфероны, иммуномодуляторы, гомеопатические препараты и большие дозы витамина С являются неэффективными методами профилактики гриппа. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-педиатр Ирина Литвинова.

Она отметила, что многие популярные средства не защищают от вируса и не ускоряют выздоровление. Также она предостерегла от профилактического приема антибиотиков, поскольку это способствует развитию устойчивости бактерий к ним.

По словам Литвиновой, не помогают защититься от гриппа и мази, масляные капли, препараты на основе серебра и антисептики для носа. Такие средства могут пересушивать слизистую и мешать ее естественной защите от вирусных частиц. Врач также опровергла эффективность чесночных украшений, которые некоторые используют в качестве защиты от инфекции.

Для снижения риска заражения педиатр посоветовала приучить детей чихать в локоть или одноразовый платок. Членам семьи, которым грозит тяжелое течение заболевания, при тесном контакте с больным рекомендуется использовать плотно прилегающие к лицу защитные маски.

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