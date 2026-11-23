Желчеотток обеспечивает поступление желчи из печени через желчные протоки и желчный пузырь в двенадцатиперстную кишку, где она участвует в пищеварении. Об этом врач-терапевт и гастроэнтеролог отделения пересадки печени НКЦ № 1 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Елизавета Сидорова рассказала «Российской газете».

Специалист пояснила, что желчь вырабатывается клетками печени и накапливается в желчном пузыре, откуда поступает в кишечник во время еды. Она помогает расщеплять жиры и способствует их усвоению, поэтому нарушение желчеоттока может привести к дефициту жиров и жирорастворимых витаминов, авитаминозу и остеопорозу.

При застое желчь сгущается, а содержащиеся в ней соли выпадают в осадок, образуя билиарный сладж, который со временем может превратиться в камни. Длительное нарушение оттока также способно вызвать воспаление желчного пузыря, желчных протоков и поджелудочной железы, а также нарушить микрофлору кишечника.

Кроме того, по словам Сидоровой, желчь участвует в выведении из организма избытка холестерина, продуктов распада гормонов и некоторых токсинов. При ее застое эти вещества могут накапливаться в организме.

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