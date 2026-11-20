Ежедневное употребление яблок позволит защитить организм в зимнее время года от инфекций. Об этом сообщила профессор и врач-гепатолог Дебби Шоукросс в беседе с The Guardian, передает «Лента.ру».

По словам врача, яблоки богаты пектином, в процессе переработки которого вырабатываются короткоцепочечные жирные кислоты. Они поддерживают здоровье кишечной стенки и регулируют иммунные реакции. Шоукросс пояснила, что здоровый и разнообразный микробиом кишечника — важный союзник в борьбе организма с инфекциями.

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