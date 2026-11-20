Груши стоит чаще включать в рацион, так как они богаты клетчаткой, витамином C и калием и при этом не вызывают резкого скачка глюкозы в крови. Об этом в беседе с La Nacion сообщила диетолог Каролина Калиджури, передает «Лента.ру».

По ее словам, груши содержат большое количество клетчатки, которая помогает наладить стул и продлевает чувство сытости. Кроме того, у этого фрукта низкий гликемический индекс, поэтому после его употребления не происходит резкого подъема уровня глюкозы с последующим падением энергии.

Диетолог добавила, что в грушах содержится большое количество витамина C и антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами. Они обеспечивают организм калием, который выступает ключевым минералом для поддержания водного баланса и регулирования артериального давления.

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