Сахарный диабет второго типа все чаще выявляют у молодых людей, включая россиян в возрасте 30–40 лет и подростков. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры эндокринологии РМАНПО Минздрава России, член Российской ассоциации эндокринологов, доктор медицинских наук Екатерина Шестакова.

По словам специалиста, около 30 лет назад заболевание считалось преимущественно возрастным, однако сейчас рост числа пациентов наблюдается уже с 35 лет. В России пик заболеваемости приходится на возраст 65–69 лет, но развитие диабета в молодости повышает риск осложнений из-за более длительного течения болезни.

К основным факторам риска относятся малоподвижный образ жизни, неправильное питание с высоким содержанием сахара и жиров, а также избыточная масса тела и ожирение. Особую опасность представляет накопление жира в области живота и вокруг внутренних органов.

В группу повышенного риска также входят люди с нарушениями липидного обмена, высоким уровнем холестерина и триглицеридов, повышенным артериальным давлением и наследственной предрасположенностью к диабету. Врач подчеркнула, что избыточная масса тела остается главным фактором развития сахарного диабета второго типа.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что диабет повышает риск Альцгеймера примерно на 53%.