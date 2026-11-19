Базовый перечень исследований при диспансеризации включает общий анализ крови и мочи, а также проверку уровня глюкозы и холестерина. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал врач-терапевт и специалист функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

По его словам, основная задача диспансеризации — выявить возможные отклонения в работе организма и при необходимости направить человека на более углубленное обследование. Общий анализ крови позволяет обнаружить признаки анемии и воспалительных процессов, а исследование мочи помогает оценить работу почек. В минимальный набор биохимических исследований входят также параметры, характеризующие работу печени и почек. Этого достаточно для первичной оценки состояния внутренних органов и выявления возможных нарушений.

Расширенные инструментальные исследования не входят в стандартный перечень для всех пациентов, исключения предусмотрены для отдельных возрастных и гендерных групп. После 40 лет мужчинам делают УЗИ простаты и анализ на ПСА, а женщинам — исследование матки.

Заново сдавать все анализы в государственной поликлинике необязательно, результаты можно принести из частного медицинского учреждения, если у него есть лицензия на медицинскую деятельность. Срок их пригодности зависит от конкретного вида исследования, но ориентироваться врач посоветовал на период около трех месяцев, поскольку более давние результаты могут не принять. Чем ближе день диспансеризации, тем свежее должен быть анализ.

Ранее врач Дэйв Николс назвал внешние признаки высокого уровня холестерина в крови.