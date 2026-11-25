Заложенность носа после простуды, сохраняющаяся дольше 10 дней, и осиплость голоса, присутствующая больше двух недель, могут указывать на необходимость обратиться к отоларингологу. Об этом «Известиям» рассказала врач-отоларинголог Ольга Палажук.

По ее словам, поводом для консультации также становится резкое ухудшение состояния после первоначального улучшения на седьмой-десятый день болезни.

Палажук добавила, что сухой воздух в отопительный сезон может вызывать сухость в носу и горле, носовые кровотечения, образование корок и заложенность. Кроме того, у человека может появиться сухой кашель и осиплость голоса. Врач отметила, что оптимальная влажность воздуха для слизистых составляет 40–60%, однако, если увлажнение не помогает устранить симптомы, не следует откладывать визит к специалисту.

Зеленый или желтый цвет выделений из носа и мокроты не свидетельствует о бактериальной инфекции и не является поводом для приема антибиотиков. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, врач-фармаколог Ильяс Темирбулатов.

По его словам, определить необходимость антибактериальной терапии можно только с учетом совокупности симптомов. Специалист предупредил, что бесконтрольное применение антибиотиков способствует распространению устойчивых к ним бактерий, из-за чего инфекции становится сложнее лечить. Такие препараты необходимы при серьезных бактериальных заболеваниях, а также для профилактики инфекций во время операций, трансплантации органов и химиотерапии. При этом заразиться устойчивыми бактериями можно даже без предшествующего приема антибиотиков.

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