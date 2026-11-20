Привычка недосыпать в будни и долго спать по выходным негативно отражается на здоровье и способствует развитию социального джетлага. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-сомнолог Максим Новиков.

Он объяснил, что резкая смена графика сбивает циркадные ритмы и создает расхождение между естественными биологическими ритмами человека и его фактическим расписанием. Хронический дефицит сна повышает выработку кортизола и активность симпатической нервной системы. Это увеличивает риск набора веса и развития серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Попытки полностью компенсировать накопленный дефицит с помощью продолжительного отдыха в субботу и воскресенье не приносят ожидаемого результата, продолжил эксперт. Постоянное изменение режима с разницей во времени засыпания и пробуждения более двух часов создает дополнительную нагрузку на обменные процессы.

Новиков пояснил, что для поддержания здоровья важна не только общая продолжительность отдыха, но и его регулярность. Оптимальным подходом считается постепенное выстраивание стабильного режима с увеличением времени сна в выходные максимум на пару часов за счет более раннего отхода ко сну.

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