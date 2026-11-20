После выходных усталость может ощущаться сильнее, чем в рабочие дни, и этому есть две неочевидные причины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала невролог Ольга Бутенко.

Первой причиной она назвала нарушение режима сна в выходные. Если в будни человек встает в шесть-семь утра, а в выходные ложится далеко за полночь и спит до обеда, биологические часы не успевают перестроиться. Поэтому в воскресенье вечером уснуть в привычное время сложнее, а в понедельник снова приходится рано вставать, и рабочая неделя начинается уже с недосыпа.

Второй причиной отсутствия энергии в начале недели врач назвала накопившуюся усталость. По ее словам, если человек всю неделю мало спал и много работал, двух выходных может оказаться недостаточно для восстановления сил, Дополнительный сон улучшает самочувствие, но не компенсирует регулярный недосып.

Аутоиммунные заболевания могут годами оставаться незамеченными, поскольку их первые симптомы легко спутать с обычной усталостью, стрессом или распространенными расстройствами пищеварения. Об этом РИАМО рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог Артем Мацола. По его словам, насторожить должен не отдельный симптом, а сочетание нескольких признаков, например постоянная слабость на фоне анемии, одышки, проблем с кишечником или суставами. Самостоятельно определить такое заболевание невозможно, а диагностика может потребовать нескольких обследований и консультаций разных специалистов.

При этом пытаться укреплять иммунитет при этих болезнях опасно, так как иммунная система уже гиперактивна и атакует собственный организм, предупредил гастроэнтеролог. Мацола порекомендовал умеренную физическую активность, снижение уровня стресса и сбалансированное питание. Эти меры поддерживают общее здоровье, но не гарантируют защиты и не заменяют назначенного врачом лечения.

Ранее терапевт Светлана Бурнацкая предупредила о вреде сна возле отопительных приборов.